Atp Finals: Medvedev 'Sinner vincerà ancora per tanti anni'

"Penso che Jannik (Sinner ndr) si meriti il successo. È un bel numero 1 al mondo, vince molti tornei ed è molto giovane. Ha 23 anni, ha forse 13, 14 anni davanti a sé in cui può giocare e vincere". Così, nella conferenza stampa post match, Daniil Medvedev, dopo la sconfitta che lo ha estromesso dalle Atp Finals. "Jannik gioca bene - aggiunge - ed è in un momento di piena fiducia. A malapena manca un tiro e colpisce forte. È difficile interpretarlo. Ti mette sotto pressione e in un certo senso non l'ho affrontato abbastanza bene. Ho sbagliato alcuni colpi in alcuni momenti importanti. Non è facile batterlo, molte persone ci provano, molte persone falliscono", osserva Medvedev sottolinendo che "c'è uno che lo fa un po' più volte degli altri, ed è Carlos (Alcaraz ndr). Sì - conclude- è un avversario molto, molto forte".