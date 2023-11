Atp Finals: Mezzaroma, mi auguro restino in Italia

"Mi auguro anch'io che questo evento possa continuare a vivere in Italia". Ad auspicare un altro quinquennio italiano per le Nitto Atp Finals, è il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, che oggi, nel giorno del sorteggio, a Torino ha definito la manifestazione tennistica "un evento planetario". "Siamo orgogliosi di poter collaborare come Sport e Salute - dice - all'ideazione e all'organizzazione di questo evento, felici di mettere a disposizione il nostro know-how come facciamo a Roma per gli Internazionali. I nostri grandi eventi sportivi - aggiunge - sempre di più fanno da driver per il turismo e l'indotto economico senza dimenticare l'impatto sullo sport di base come dimostra la crescita dei tesserati in Piemonte del 300% circa dal 2019 a oggi".