Atp Finals: Ruud 'Sinner ha dimenticato come si perde'

"Ogni match ha una sua vita, Jannik è il miglior giocatore al mondo e se voglio avere qualche chance con lui devo giocare il mio tennis miglore. Probabilmente è la mia partita più difficile dell'anno anche se ogni partita è aperta. Lui è il favorito ma ha anche più pressioni, ma onestamente sembra abbia dimenticato come si perde". Lo dice sorridendo Casper Ruud, nella conferenza stampa post partita, pensando alla sfida di domani con Jannik Sinner nella semifinale delle Atp Finals. "Jannik quest'anno è stato il miglior giocatore al mondo per tutto l'anno ed è meritatamente il numero 1 - aggiunge - . Anche questa settimana ha giocato un tennis impeccabile e se voglio avere qualche possibilità contro di lui domani, so che devo giocare il mio miglior tennis, probabilmente uno dei miei migliori. Ma è una sfida divertente. Non capita tutti i giorni di giocare contro il numero uno del mondo".