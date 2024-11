Atp Finals: Ruud travolto, Sinner in finale con Fritz

In appena un'ora e 8 minuti di gioco, Jannik Sinner ha surclassato il norvegese Casper Ruud, travolto dall'azzurro in in due set senza storia (6-1, 6-2) e domani giocherà la finale delle Atp Finals contro lo statunitense Taylor Fritz. "E' una grandissima emozione giocare questo torneo e domani proveremo a fare meglio dello scorso anno", quando fu battuto da Djokovic, ha detto subito dopo il successo.