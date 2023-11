Atp Finals: Sinner 'felice a Torino, è diverso rispetto al 2021'

"La città è sempre accogliente, sono contento di essere tornato qui. Due anni fa ha giocato perché si era infortunato Berrettini, non era il modo migliore. Quest'anno sarà diverso". Jannik Sinner si prepara a giocare da protagonista le Atp Finals: dopo due giorni di allenamenti, l'azzurro del tennis, n.4 del ranking mondiale e tra gli 8 'maestri' che hanno guadagnato la qualificazione alle Finals: "Nel 2021 ho giocato due partite qui ma dopo l'infortunio di Berrettini - dice l'altoatesino in visita all'Istituto di ricerca contro il cancro di Candiolo -. Stavolta sarà diverso, sono contento di essere qui e vediamo come andrà". Domani ci sarà il sorteggio: "Bisogna avere coraggio e farsi trovare pronti - aveva detto il leader del tennis azzurri All'Atp Podcast -. Credo che ci si senta meglio quando ci si arriva così, perché se ce l'hai fatta a qualificarti vuol dire che hai disputato un'ottima annata e io ovviamente sono molto felice di ritrovarmi in questa condizione. Si tratta poi di essere coraggiosi in ogni circostanza". Sinner potrà naturalmente contare sul calore del pubblico di casa: "Il pubblico sarà dalla mia parte, è chiaro, e farò del mio meglio per provare a rendere tutti felici e vincere quante più partite possibili. Ma devo anche godermi questo momento, sarà di sicuro bello così come spero sia bello il mio torneo".