Atp Finals: Sinner si allena ed entusiasma i fan

Il giorno dopo la grande vittoria sul danese Holger Rune e la qualificazione alle semifinali da imbattuto, Jannik Sinner non delude i fan e torna a far entusiasmare il Pala Alpitour. Nel pomeriggio il campione altoatesino è tornato sul campo training nel foyer del palazzetto per una sessione di allenamento accolta dai tifosi come un vero spettacolo e quasi una partita ufficiale. Ad attenderlo alcune centinaia di persone, ancora di più di quelle che hanno assistito all'allenamento di due giorni fa. Cellulari pronti a catturare ogni colpo e a scattare foto e selfie e palline da farsi autografare, i fan hanno fatto sentire il loro calore a Jannik durante gli scambi con lo sparring partner, l'americano Nishesh Basavareddy. Il tutto sotto l'occhio attento del suo team, con cui il giovane tennista si è fermato di tanto in tanto a consultarsi e discutere su come gestire al meglio i colpi. Alla fine Sinner non si è sottratto al rito degli autografi a quel pubblico che, come ha ripetuto in questi giorni dopo ogni match, gli dà la carica ad ogni incontro.