Atp Finals: Zverev batte Alcaraz, spagnolo è fuori

Alexander Zverev ha sconfitto in due set Carlos Alcaraz alle Atp Finals, eliminando lo spagnolo dal torneo. Il punteggio finale è stato 7-6 (5), 6-4, dopo quasi due ore di gioco. Con tre vittorie su tre partite il tedesco si è classificato al primo posto nel girone "Newcombe" e ora affronterà lo statunitense Taylor Fritz in semifinale. Resta da definire chi sarà l'altro qualificato tra Ruud e Rublev che si affrontano stasera. Alla Inalpi Arena il talento di Murcia è riuscito a resistere solo un set alla forza di Zverev, implacabile al servizio (con punte oltre i 230 chilometri orari). Il tedesco è apparso molto solido anche con il rovescio, commettendo però parecchi errori di dritto. E questi errori hanno tenuto a galla Alcaraz nel primo set, che si è chiuso al tie break. Nel secondo set Alcaraz è calato, forse a causa dei problemi di salute degli ultimi giorni (influenza), lasciando così via libera all'avversario.