Atp Metz: Sonego si regala gli ottavi e il derby con Cobolli

Inizia bene l'ultimo torneo della "regular season" per Lorenzo Sonego (n.42 ATP). Al primo turno del Moselle Open (ATP 250 - montepremi di 596.035 euro) sul cemento indoor di Metz, l'azzurro - campione dell'edizione 2022 - ha battuto in rimonta il britannico Jan Choinski (qualificato, n.126) con il punteggio finale di 46 64 64 dopo due ore e 16 minuti di partita. Il torinese agli ottavi si giocherà il derby contro Flavio Cobolli (n.22 e quarta testa di serie del seeding.