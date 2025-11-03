Atp Metz: Sonego si regala gli ottavi e il derby con Cobolli
Il torinese batte in rimonta il britannico Choinski
Inizia bene l'ultimo torneo della "regular season" per Lorenzo Sonego (n.42 ATP). Al primo turno del Moselle Open (ATP 250 - montepremi di 596.035 euro) sul cemento indoor di Metz, l'azzurro - campione dell'edizione 2022 - ha battuto in rimonta il britannico Jan Choinski (qualificato, n.126) con il punteggio finale di 46 64 64 dopo due ore e 16 minuti di partita. Il torinese agli ottavi si giocherà il derby contro Flavio Cobolli (n.22 e quarta testa di serie del seeding.
