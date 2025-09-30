Atp Pechino: Medvedev si ritira, Tien in finale con Sinner

Sarà lo statunitense Learner Tien (n.52 Atp) ad affrontare domani Jannik Sinner in finale del torneo di Pechino. Tien, 20 anni a dicembre, si è qualificato all'ultimo atto approfittando del ritiro di Daniil Medvedev, colto da una crisi di crampi, mentre il punteggio era sul 5-7, 7-5, 2-0.

Il russo, attuale n.18 del ranking, era in vantaggio nel secondo set quando ha cominciato ad avere problemi, perdendolo e trovandosi poi ad affrontare la terza partita con la gamba destra quasi inutilizzabile. Data la situazione, l'arbitro ha minacciato di ammonirlo con un warning per scarsa combattività, al che Medvedev l'ha affrontato a muso duro ma mantenendo la calma: "Vorrei comportarmi da cattivo ma non lo faccio perchè mi ricordo quanto successo all'Us Open", ha detto il russo, tornando in campo che però ha dovuto lasciare poco dopo, arrendendosi alla situazione.