Atp Vienna: Arnaldi batte Kovacevic e va agli ottavi

Arriva da Matteo Arnaldi la prima vittoria azzurra all'ATP 500 di Vienna. Il n. 72 al mondo ha battuto Aleksandar Kovacevic (n.65) col punteggio di 7-5 6-4 in un'ora e 49 minuti di gioco. Agli ottavi di finale, il ligure sfiderà il vincente del match tra Alexander Zverev (n. 3 al mondo e 2 del seeding) ed un altro qualificato, il britannico Jacob Fearnley (n. 81).