Atp Vienna: Berrettini batte Tiafoe e approda ai quarti

Matteo Berrettini avanza ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Vienna. L'azzurro n.41 del ranking ha battuto per 6-3, 6-7, 6-3 lo statunitense Frances Tiafoe. Non ha dovuto invece faticare per entrare tra i primi otto l'altro azzurro Lorenzo Musetti, approfittando di un malessere che ha costretto al ritiro anticipato il francese Gael Monfils. Venerdì il toscano affronterà il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 1 del torneo viennese.