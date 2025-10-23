Atp Vienna: Berrettini, merito di godermi questa vittoria

"Sono davvero orgoglioso del tennis che sono riuscito ad esprimere. Il sostegno del mio team e quello del pubblico mi ha aiutato a non mollare": così Matteo Berrettini ha commentato la vittoria contro Cameron Norrie all'ATP 500 di Vienna. "Ho avuto delle occasioni, le ho perse ma non ci ho pensato - ha aggiunto - Per questo quando non ho chiuso nel secondo set sapevo che avrei avuto altre opportunità nel terzo. E credo che questo atteggiamento mentale mi abbia aiutato tantissimo. Adesso è dura pensare già al prossimo match: intanto merito di godermi un po' questa vittoria, e poi sono parecchio stanco".

Berrettini ha aggiunto: "Oggi credo di aver giocato ad un livello altissimo, meglio di ieri, ma del resto l'esordio non è mai facile. Contro Alex de Minaur sarà un'altra battaglia perché lui è un gran combattente, ed è uno dei giocatori che sono migliorati di più. Ci conosciamo molto bene, ci siamo già affrontati tante volte e sono sicuro che sarà una gran partita".