Atp Vienna: Musetti batte Etcheverry e va ai quarti

Lorenzo Musetti avanza nel torneo Atp 500 di Vienna dove ha raggiunto i quarti battendo l'argentino Tomas Martin Etcheverry in due set, col punteggio di 6-3. Il toscano, n.8 mondiale, al prossimo turno se la vedrà con il francese Corentin Moutet, che ha eliminato Daniil Medvedev. Musetti è il terzo azzurro a entrare tra i migliori otto del torneo dopo Matteo Berrettini e Jannik Sinner.