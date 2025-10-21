Atp Vienna: Musetti batte Medjedovic e va agli ottavi

Lorenzo Musetti ha vinto all'esordio nel torneo Atp 500 di Vienna, battendo il serbo Hamad Medjedovic (n.67 Atp), che è stato ripescato come lucky loser dopo la rinuncia improvvisa del greco Stefanos Tsitsipas. Musetti, n.8 mondiale, si è imposto in due set col punteggio di 6-4, 6-3, e agli ottavi di finale se la vedrà con l'argentino Tomas Martin Etcheverry.