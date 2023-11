Aula Garanzia, 19/1 udienze Agnelli e caso Portanova

La presidente del Collegio di garanzia dello sport, Gabriella Palmieri, ha fissato la prossima sessione di udienze a Sezioni Unite, che si terrà il 19 gennaio prossimo, a partire dalle 11, per discutere ed esaminare il ricorso presentato dall'ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli contro la Figc e la Procura Federale per il caso relativo alla manovra stipendi. Nella stessa giornata verrà discusso anche il ricorso presentato dalla Procura generale dello sport, nella persona del procuratore generale, Ugo Taucer, e del procuratore nazionale, Marco Ieradi, nei confronti del Manolo Portanova avverso la decisione della Corte di appello della Figc del 15 settembre 2023. Portanova dalla giustizia ordinaria era stato condannato in primo grado a sei anni per violenza sessuale di gruppo ma finora ha potuto continuare a scendere in campo, fato che la Corte federale aveva stabilito che i propri giudici non avessero competenza sulla vicenda.