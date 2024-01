Aumento del 40% degli spettatori in Serie C, boom di presenze al calcio.

Nei primi 19 turni del girone di andata, il numero di spettatori negli stadi della Serie C Now è aumentato del 40%, passando da 1.059.304 nel 2022-23 agli attuali 1.478.526, come riportato dal Centro studi della Lega Pro. Questo dato positivo evidenzia la crescita del torneo e, mantenendo gli attuali numeri nel girone di ritorno, si prevede di superare i 3 milioni di spettatori complessivi, tra paganti e abbonati, un milione in più rispetto all'anno precedente. Tutti e tre i gironi hanno registrato un notevole aumento, dimostrando come l'espansione del pubblico nella Serie C sia generalizzata. "È un risultato straordinario che ci riempie di orgoglio", afferma il presidente della Lega Pro, Matteo Marani. L'aumento dell'interesse per la Serie C è evidente a tutti, come dimostrano questi numeri e gli ascolti televisivi registrati. Inoltre, il boom delle presenze negli stadi è la prova che la maggiore distribuzione delle partite nel weekend non solo non ha penalizzato il botteghino, come alcuni temevano, ma ha addirittura aumentato l'interesse generale. "Siamo il campionato del popolo, con 60 piazze distribuite in tutto il Paese, popolare e amato. Ringrazio ogni singolo club per l'impegno profuso nel raggiungimento di questo straordinario risultato di partecipazione", conclude Marani.