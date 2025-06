Aumento premi gara e nuove norme sicurezza per sport invernali: decisioni del consiglio Fis

Crescono i premi gara e nuove norme sulla sicurezza. Novità per gli sport invernali in vista della prossima stagione: il consiglio Fis che si è svolto a Ginevra ha varato l'aumento dei premi, che saliranno del 20% per gli eventi di Coppa del mondo di tutte le discipline. La stessa Fis si farà carico di un 10%, mentre l'altro 10% dovrà arrivare dai singoli organizzatori.

Approvato anche un pacchetto di regole sulla sicurezza: saranno rafforzati i controlli sull'equipaggiamento nelle gare di salto, dopo il caso per le tute truccate dalla Norvegia ai Mondiali di Trondheim. La parte più nutrita riguarda lo sci alpino: vengono vietate ulteriori parti rigide come i parastinchi all'interno dello scarpone da sci e skicross. Per necessità mediche, gli atleti potranno presentare parastinchi alternativi in gel o schiuma, e flessibili in tutte le direzioni, che dovranno essere approvati dai tecnici della Federazione internazionale. Inoltre, i parastinchi non potranno avere forma curva o preformata e non devono superare la linguetta dello scarpone.

Confermati i calendari presentati nei mesi scorsi. Per quanto riguarda lo sci alpino maschile ci sarà una discesa in più a Beaver Creek, un superG a Livigno e una discesa a Crans Montana, al posto del programmato superG. Sono stati fissati alcuni appuntamenti con i Campionati del mondo dei prossimi anni: i Campionati del mondo junior di freeski Park&Pipe del si terranno dal 23 febbraio al 7 marzo 2026 a Calgary, i Campionati del mondo junior 2025 di skiroll si terranno a Madona, in Lettonia e i Campionati del mondo junior di skicross 2027 si terranno ad Are e Skistar (Sve).