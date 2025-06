Australia batte l'Arabia Saudita 2-1 a Gedda e si qualifica per i Mondiali 2026

L'Australia ha battuto 2-1 l'Arabia Saudita a Gedda in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ed ha staccato il pass per il torneo iridato del prossimo anno. La nazionale saudita invece avrà l'opportunità dei ripescaggi della zona Asia insieme a Iraq, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Indonesia e Oman.

L'Australia - alla sesta partecipazione consecutiva alla fase finale di un Mondiale - è l'11/a nazionale qualificata per i Mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Le qualificate, al momento, sono Stati Uniti (co-host), Canada (co-host), Messico (co-host), Giappone, Argentina, Iran, Nuova Zelanda, Uzbekistan, Giordania, Corea del Sud, Australia.