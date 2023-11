Australia-Finlandia, Davis, Davis, Davis! In finale Davis!

L'Australia si è qualificata per la Finale di Coppa Davis, la 49/a della sua storia e la seconda consecutiva, sconfiggendo la Finlandia a Malaga. Alexey Popyrin ha aperto la Semifinale imponendosi per 7-6, 6-2 su Otto Virtanen, quindi Alex De Minaur ha battuto per 6-4 6-3 Emil Ruusuvuori, rendendo inutile il match di doppio. L'Australia punta ora al titolo numero 29 in Coppa Davis, ma dovrà affrontare domenica in Finale l'Italia o la Serbia, che si incontreranno domani.