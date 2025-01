Australian Open 2024: Zheng Qinwen eliminata a sorpresa da Laura Siegemund

Finalista a Melbourne nel 2024, la cinese Zheng Qinwen (numero 5 del mondo) è stata eliminata a sorpresa dalla tedesca Laura Siegemund (n.97) nel 2/o turno degli Australian Open. E' così diventata la prima favorita ad abbandonare Melbourne prematuramente. La 22enne è stata battuta 7-6(7/3), 6-3 dalla Siegemund, la giocatrice più anziana della classifica femminile con i suoi 36 anni.

Ha invece fatto un passo avanti Aryna Sabalenka, che l'anno scorso aveva sconfitto Zhang nella finale, dominando la spagnola Jessica Bouzas Maneiro (n.54) con il punteggio di 6-3, 7-5. La partita non è stata però sempre facile per la bielorussa numero 1 del mondo, che ha subito due break all'inizio del primo set ed è stato in svantaggio per 5-2 nel secondo.

"È un Grande Slam - ha sottolineato Sabalenka in conferenza stampa - Non importa quale sia la classifica dell'avversaria, devo combattere. Ci sono così tante ragazze che giocano senza paura, senza nulla da perdere e possono metterti in difficoltà. La partita di oggi lo ha dimostrato ancora una volta". Nel prossimo turno Sabalenka affronterà la danese Clara Tauson (n.42), fresca vincitrice del torneo WTA 250 di Auckland.