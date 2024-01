Australian Open: Baez batte Galan, sabato affronta Sinner

Sebastian Baez è il prossimo avversario di Jannik Sinner, che se lo troverà davanti sabato, nel terzo turno degli Australian Open. L'argentino, n. 29 del mondo, ha battuto in quattro set (7-5, 2-6, 6-2, 6-4 dopo 3h14' di gioco) il colombiano Daniel Galan, meritandosi per la prima volta in carriera l'accesso al terzo turno dello Slam australiano.