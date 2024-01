Australian Open: Cocciaretto, "sto uscendo da un periodaccio..."

Elisabetta Cocciaretto per la prima vittoria della carriera ha superato il primo turno degli Australian Open grazie alla vittoria sulla svizzera Lulu Sun ma festeggia soprattutto la fine di un "periodaccio". "Non tutti lo sanno - ha raccontato nella conferenza stampa post partita - ma vengo da un periodo molto complicato. Lo scorso ottobre in Cina sono stata ricoverata in ospedale per una infezione batterica, per qualcosa che ho bevuto o mangiato, e ci ho messo un po' a riprendermi. Ho ripreso ad allenarmi con continuità a dicembre, e ho deciso di giocare due 125 per mettere un po' di match nelle gambe". "E' stato un periodaccio, sono contenta di essermi ripresa completamente ma ovviamente dovrò avere un po' di pazienza. Sono venuta qui consapevole che ci metterò ancora un po' di tempo, ma so che piano piano giocherò sempre meglio", ha aggiunto. Soddisfazione anche per Martina Trevisan che ha superato la messicana Renata Zarazua: "E' stata una partita dura - ha detto - sono molto stanca e anche molto contenta. Anche se l'anno è appena iniziato aspettavo questa vittoria, ero reduce da due sconfitte e forse mi sono messa troppa pressione addosso. Sono contenta perché non stavo giocando bene e non avevo buone sensazioni. In allenamento mi sento bene, sono soddisfatta del lavoro che stiamo facendo e le sensazioni sono positive, ma oggi non sono riuscita a ricrearle nel campo. Alla fine, comunque, sono stata brava ad accettare il fatto che nulla stava andando bene ma invece di uscire dal campo sono rimasta lì a lottare".