Australian Open, Medvedev e Tsitsipas in semifinale, Gauff supera il turno.

Due dei principali favoriti per il successo finale agli Australian Open non hanno commesso errori nel loro esordio. Tuttavia, per Novak Djokovic, non tutto è stato facile. Daniil Medvedev, terza testa di serie del seeding, ha raggiunto il secondo turno grazie al ritiro del francese Terence Atmane (145 Atp) sul punteggio di 5-7, 6-2, 6-4, 1-0 a favore del russo. Il giocatore transalpino è uscito dal campo in lacrime a causa di forti crampi che gli hanno impedito di completare il match. Medvedev dovrà affrontare un secondo turno difficile contro il finlandese Ruusuvuori. Anche Stefanos Tsitsipas è riuscito ad andare avanti, non senza qualche spavento. Il finalista dell'anno scorso ha sconfitto il belga Zizou Berg, entrato nel tabellone al posto dell'infortunato Berrettini, con il punteggio di 5-7, 6-1, 6-1, 6-3. Tra le donne, Coco Gauff ha ottenuto una vittoria facile contro la ceca Schmiedlova, così come Svitolina contro Preston. Tuttavia, la campionessa di Wimbledon, Voundrousova, è stata eliminata dall'ucraina Yastremska, proveniente dalle qualificazioni.