Australian Open: Musetti si smarrisce in vista del traguardo

Lorenzo Musetti perde la strada ad un passo dal traguardo ed all'Australian Open cede 6-3, 3-6, 6-7(5), 6-3, 6-0 contro Luca Van Assche (n.79), 19enne speranza del tennis francese, per la prima volta al terzo turno di uno Slam. Il carrarese, dopo essere stato avanti 3-2 nel quarto set, da quel momento non ha vinto più un game. Contro un avversario razionale ed ordinato, ma ampiamente alla sua portata, in più fasi del match si è visto in campo il Musetti palleggiatore, che non prende rischi, accetta lo scambio regolare e finisce per consegnarsi all'avversario.