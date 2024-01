Australian Open, Panatta elogia Cobolli e considera Sinner tra i favoriti

Durante un incontro a tema sport e inclusione al Teatro Ghione a Roma, l'ex campione di tennis Adriano Panatta ha commentato il percorso degli italiani agli Australian Open. Oltre ai nomi già noti, come Sinner che è considerato uno dei favoriti per la vittoria del torneo, i nostri giocatori stanno ottenendo buoni risultati. Zeppieri ha vinto una bella partita contro un avversario quotato come Lajovic, mentre Cobolli ha addirittura superato due turni, un risultato eccezionale che gli permetterà di migliorare la sua posizione nel ranking mondiale e di partecipare ai tornei più importanti. Arnaldi, invece, ha perso contro De Minaur, che è un avversario più forte, quindi non c'era molto da fare. In generale, il bilancio è molto positivo per gli italiani agli Australian Open.