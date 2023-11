Auto: Kubica e Af Corse corrono insieme nel 2024

Robert Kubica sarà un pilota di AF Corse nella stagione 2024. Ne dà notizia il team racing partner di Ferrari nel programma hypercar aggiungendo che nelle prossime settimane saranno rese note altre informazioni in merito al binomio tra AF Corse e il trentottenne polacco, attuale campione 2023 nella categoria LMP2 del FIA World Endurance Championship (WEC). ."Un grande onore accogliere nella nostra famiglia un pilota del calibro di Robert - ha detto Amato Ferrari - Il suo talento e la sua grande professionalità porteranno un nuovo valore aggiunto al nostro team". "Sono felice che la mia strada e quella di AF Corse siano le stesse nella prossima stagione - ha aggiunto Kubica - AF è un team tra i più vincenti di sempre nel motorsport: sono sicuro che faremo un grande lavoro insieme. In più, torno a far parte di una squadra italiana, altro aspetto non secondario". Nato a Cracovia nel 1984, Kubica ha maturato esperienze con le monoposto, le vetture da rally e i prototipi nelle competizioni endurance. Dopo aver vinto la Formula Renault 3.5 Series (2005), in Formula 1 il polacco tra il 2006 e il 2010 e tra il 2018 e il 2022 ha collezionato 99 partenze, una vittoria (al GP del Canada nel 2008) e 12 podi. Nel Mondiale Rally WRC tra il 2013 e il 2016, ha partecipato a 33 gare vincendo 14 prove speciali e laureandosi campione in classe WRC-2 (2013). Nelle ultime tre stagioni il pilota ha gareggiato nelle corse di durata al volante di prototipi LMP2: nel FIA WEC ha registrato 15 partenze, vincendo il già citato titolo iridato di classe (2023), e ottenendo due secondi posti alla 24 Ore di Le Mans (2022-23); in parallelo ha firmato il titolo continentale nella European Le Mans Series (2021).