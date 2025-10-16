Auto: la 63^ Alghero Scala Piccada è finale nazionale Civm

La 63^ Alghero Scala Piccada è la finale nazionale di Campionato Italiano Velocità Montagna. Dal 31 ottobre al 2 novembre convergeranno in Sardegna i migliori piloti delle corse in salita d'Italia per il confronto decisivo ed assicurarsi il titoli di vincitore assoluto e di categoria della finale di Civm. Le iscrizioni sono in corso e si chiuderanno lunedì 27 ottobre. Giovedì 30 ottobre la presentazione dell'evento ad Alghero da parte di AC Sassari, alla presenza dell'Amministrazione cittadina, quella regionale con esponenti della Federazione e dei maggiori partner. La professionale organizzazione dell'Automobile Club Sassari è garanzia di efficienza per la competizione che ha il supporto della Regione Sardegna, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, oltre a diverse realtà imprenditoriali del noto e famoso territorio. Su sacalapiccada.it e acisport.it tutte le informazioni. L'evento sarà seguito dalle telecamere di ACI Sport che garantiranno continui aggiornamenti su ACI Sport TV e sui canali social. "Il territorio algherese è generoso nell'offerta delle proprie meraviglie in ogni stagione dell'anno - afferma Giulio Pes di San Vittorio, Presidente AC Sassari - la data proposta nel calendario 2025 ci permette di favorire la scoperta della nostra terra, con le sue meraviglie, anche in autunno inoltrato, oltre che essere finale nazionale e quindi avere l'onore di accogliere i migliori protagonisti delle salite ai quali diamo il benvenuto sin da ora. La fiducia dei nostri partner, con i quali si rafforza la condivisione d'intenti, ci gratifica e infonde energia sempre nuova al nostro lavoro al servizio dello sport e del territorio". Arriveranno nella città catalana tutti i finalisti per le classifiche assolute e di categoria. Lo scorso anno fu il fiorentino Simone Faggioli su Nova Proto NP 01 ad iscrivere per la quarta volta il proprio nome sull'albo d'Oro della Alghero Scala Piccada, il 18 volte Campione Italiano ha siglato il miglior tempo in gara 2 in 2'22"26. Sul podio sardo sono saliti anche il ragusano Franco Caruso che ha preceduto di soli 84 centesimi di secondo il trentino Diego Degasperi su Norma.