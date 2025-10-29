Auto: la 63/a Alghero Scala Piccada si presenta

Iscrizioni oltre quota 120 ed i migliori nomi della velocità in salita per la 63^ Alghero Scala Piccada. Domani, giovedì 30 ottobre alle ore 11.00, atto inaugurale della 63^ edizione dell'Alghero Scala Piccada, presso la Sala del Sindaco in Piazza Porta Terra, una delle sedi istituzionali più prestigiose della città, si terrà la presentazione ufficiale dell'evento, con il Presidente dell'AC Sassari Giulio Pes di San Vittorio, i rappresentanti della Regione Sardegna, dell'Amministrazione Comunale di Alghero, della Fondazione Alghero e dei partner tecnici e territoriali. Tutte le redazioni e gli operatori dell'informazione sono invitati a partecipare. La risposta al fascino della finale nazionale di Campionato Italiano Velocità Montagna è evidente e le adesioni che hanno superato quota 120 parlano chiaro. La gara si svolgerà dal 31 ottobre al 2 novembre nella città catalana che è già completamente in atmosfera da evento e tra poche ore sarà animata dai migliori driver di tutta Italia che desiderano confrontarsi su un tracciato ad alta spettacolarità ed incastonato in una delle più suggestive cornici. Le telecamere di ACI Sport TV racconteranno ogni momento del fine settimana sardo con report quotidiani e servizi di aggiornamento. Tutte le informazioni su scalapiccada.it e acisport.it.

Luigi Fazzino a cui è stato attribuito il numero 1, torna sulla Osella PA 30. Il giovane siracusano di Melilli torna in Sardegna con raddoppiata motivazione: Puntare alla finale e riscattarsi dal passo falso del 2024. Ci saranno altri due finalisti siciliani di Ragusa in primo piano iper la classe regina, ovvero il tenace Franco Caruso e l'arrembante Samuele Cassibba, entrambi sulle Nova Proto NP 01. Nuova esperienza su Nova Proto anche per il bravo senese Mirko Torsellini dopo le convincenti prove sul prototipo di massima categoria, come l'olbiese Giuseppe Vacca che riconferma la scelta della Nova Proto. Altro sardo sotto i riflettori è certamente l'idolo di casa Sergio Farris che adesso vorrà capitalizzare gli sviluppi realizzati durante la stagione sulla Wolf GB 08 Mistral, mentre sulla versione Thunder Aprilia ci sarà il bravo umbro, già tricolore e finalista Junior Filippo Ferretti. Teatro della competizione che assegnerà il titolo di vincitore della finale CIVM, saranno i 5.100 metri della SS 292 tra le porte di Alghero e la località Scala Piccada, 250,46 metri più in alto lungo una pendenza media del 4,92%. "Le iscrizioni si sono appena chiuse e noi desideriamo porgere sin d'ora il benvenuto a quanti onoreranno la nostra gara con la loro presenza - afferma Giulio Pes di San Vittorio - i numeri sottolineano il fascino della nostra competizione e certamente il desiderio dei finalisti di zone diverse di confrontarsi su un tracciato selettivo e altamente spettacolare, che sa offrire le migliori caratteristiche gradite ai piloti da salita. Al nostro benvenuto si uniranno tutte le realtà partner durante la presentazione di giovedì 30. Un momento per sottolineare e svelare particolari solidi ed aspetti nuovi di un evento sportivo che svolge in modo efficace la funzione di volano promozionale"-. Aumenta l'impazienza per conoscere chi iscriverà il proprio nome nell'Albo D'Oro della storica gara sarda. Nel 2024 fu Simone Faggioli su Nova Proto NP 01.