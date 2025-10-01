Auto: la Coppa Faro Pesaro completa il Civsa 2025

L'8^ Coppa Faro Pesaro dal 3 al 5 ottobre è l'ottavo e conclusivo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche. Sono 106 gli iscritti alla competizione marchigiana che P&G Racing, coordinata dal vulcanico Alessandro Rinolfi, organizza puntualmente ad inizio autunno emetterà i verdetti definitivi sulla serie tricolore ACI Sport. Ci sono tutti i protagonisti di spicco del campionato che si sfideranno sui 3,8 Km della Strada Provinciale San Bartolo S.P. 44, una cornice molto suggestiva con la città ed il mare sullo sfondo, per un percorso che nella sua sintesi contiene tutte le caratteristiche più care ai piloti da salita.

Sabato e domenica alle 21 i report sulla Coppa Faro in onda su ACI Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat). Il programma entrerà nel vivo venerdì 3 ottobre con le verifiche tecniche e sportive che saranno in Via Parigi, presso l'Hotel Flaminio e nell'area attigua dell'ex Campo di Marte, dalle 15.00 alle 20.00, con una sessione dalle 8.00 alle 10.30 di sabato 4 ottobre. Sempre sabato alle 14.00 si accenderanno i motori dei gioielli di tecnica e tecnologia che hanno scritto la storia dello sport, per le due salite di ricognizione del tracciato. Alle 8.30 di domenica 5 ottobre il Direttore di Gara Fabrizio Bernetti e l'aggiunto Stefano Torcellan, daranno il via a gara 1, a cui seguirà gara 2.