Auto: Valenti su Peugeot alza Coppa Faro Pesaro sotto la pioggia

La pioggia arrivata prima dello start ha rimescolato le carte dei pronostici della 8^ Coppa Faro Pesaro. La gara marchigiana organizzata da P&G Racing, arricchita dallo spettacolo a cui il meteo avverso ha contribuito, è stata l'ottavo e conclusivo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche. Giuseppe Valenti su Peugeot 205 e Idelbrando Motti su Porsche Carrera RS i primi attori della giornata. Valenti, pilota di origine catanese, sulla Peugeot 205 Rallye di 4° Raggruppamento che cura in proprio, ha ottenuto il miglior crono generale in gara 1, prestazione grazie alla quale il driver della Squadra Piloti Senesi ha anche ottenuto il miglior tempo aggregato della giornata, alla fine di un bel duello per la classifica tricolore di classe A1300 con l'altro ottimo toscano Andrea Lapi, anche lui sulla Peugeot 205. Podio di 4° Raggruppamento completato dal sempre entusiasta valtellinese Oscar Gadaldi, funambolico sulla Renault 5 GT Turbo. Il Trofeo Sport Nazionale lo ha afferrato il piemontoese Arnaldo Pinto su Lucchini SN Alfa Romeo curata dal Team Di Fulvio con cui è stato bravo a recuperare vari testacoda. Con 2'43"65 l'emiliano della Bologna Squadra Corse Idelbrando Motti al volante della possente Porsche Carrera RS ha firmato il miglior tempo di giornata sui 3,8 Km di tracciato, risultando il più veloce tra tutti in gara 2 e dominatore del 2° Raggruppamento. Proprio nella categoria riservata alle auto costruite fino al 1976 ha conquistato il titolo il toscano di Calabria Antonio Maiolo su Giannini 650 NP, alla fine di una sfida lunga una stagione con il veneto Andrea Buttura, su auto gemella e sfortunato in gara 2. Sul podio anche il bravo bolognese Fosco Zambelli costante ed incisivo sull'Alfa Romeo GTAM che ben conosce e poi lo svizzero di Calabria Lucio Gigliotti sulla fidata Fiat 128 con cui ha conquistato la classe tricolore TC 1150. Il maceratese di Sarnano Marco Gentili su Fiat X1/9 in versione silhouette ha vinto il 3° Raggruppamento ed ha afferrato il titolo 2025, anche senza duello finale con il fiorentino Giuliano Peroni che non ha preso il via sulla Osella PA 8/9 per via del meteo, decisione assunta da diversi protagonisti della vigilia. Sul podio di 3° Raggruppamento anche gli altoatesini Alexander Reiner su BMW 2002 Tii di classe TC 2000 ed Erwin Morandell con la Fiat X1/9 che ha vinto la classe tricolore GTS 1600. Giuseppe Massimo Ferraro su Lancia Fulvia Zagato ha chiuso la stagione con una brillante vittoria sul bagnato dove è stato concreto ed abile a scavare un solco profondo verso la concorrenza e afferrare il 2° posto in campionato. Secondo posto per l'austriaco Gregor Frotscher su Austin Mini Cooper S che ha preceduto il bravo Francesco Tignonsini che sulla Alfa Romeo Giulia Sprint si è portato a casa la classe TC 1600, dove in gara è stato seguito dal pilota e preparatore ciociaro Ezio Campoli su BMW 1600 Ti, quinto al traguardo. Solo 4° di raggruppamento il Campione in carica Tiberio Nocentini che anche sotto la pioggia ha voluto onorare la gara ed il campionato vinto sulla sempre efficace Chevron B19 Cosworth.