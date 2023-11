Auto:squadra Corse Angelo Caffi in pista alla Classic Daytona 24

Ralph La Macchia correrà la HRS Classic Daytona 24 su Panoz DP 02 del 2010 con i colori Squadra Corse Angelo Caffi. La Macchia porta da sempre l'Italia nel cuore sebbene innamorato delle corse americane e disputerà il lungo week end in Florida nella categoria in cui regnano i prototipi protagonisti delle gare di durata. Il driver di chiare origini italiane ha concretizzato il sogno di partecipare alla leggendaria gara di durata americana ed ha scelto il blasonato sodalizio bresciano presieduto da Benedetta Marelli Caffi per l'avventura che si svilupperà lungo 24 ore di gara, in cui si alterneranno i vari gruppi di auto ed i loro piloti, tra le 14 di sabato 4 e la stessa ora di domenica 5 novembre, sull'iconico circuito nord americano che si sviluppa su 3,56 miglia. Sarà ripetuta la sessione dell'una di notte, momento dell'anno in cui cambia l'orario (Solare/legale) negli Stati uniti. "È straordinario e un grande onore avere il supporto di una leggenda del Motorsport italiano come Alex Caffi - afferma Ralph La Macchia - Sono cresciuto negli Stati Uniti ma non ho parlato inglese fino all'età di otto anni, il mio cuore e anima saranno sempre legati all'Italia, quindi avere un uomo del calibro di Alex Caffi con la sua incredibile esperienza è davvero meraviglioso e le parole non riescono a descrivere tutto questo". Alex Caffi sempre protagonista negli appuntamenti automobilistici di spicco. Questa volta il monegasco già F.1 metterà la sua lunga e vincente esperienza al servizio di un pilota che vuole onorare l'Italia, vestendo i colori della blasonata Squadra Corse angelo Caffi, in una delle gare endurance più iconiche del mondo. Il week end in live streaming sulla pagina facebook HSR's www.facebook.com/HSRrace e sul canale ufficiale HSR YouTube channel.