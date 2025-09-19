Azerbaijan, Hamilton e Leclerc svettano nelle libere 2
McLaren attardate: 10mo tempo per Norris, 12mo per Piastri
Ferrari protagoniste nella seconda sessione di prove libere del GP in Azerbaijan. Sul circuito cittadino di Baku, Lewis Hamilton ha ottenuto il miglior tempo (1'41"293), seguito da Charles Leclerc (+0.074). Poi la coppia di monoposto Mercedes, con George Russell davanti a Kimi Antonelli. Quinto e sesto tempo per Bearman e Vestappen. McLaren indietro: 10mo Lando Norris (a muro e ai box in anticipo per la rottura della sospensione), 12mo Oscar Piastri.
