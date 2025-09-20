Azerbaijan, Hamilton eliminato in Q2

Lewis Hamilton partirà dalla 12ma posizione della griglia nel GP dell'Azerbaijan. Il pilota della Ferrari è stato eliminato nella Q2, sulla pista di Baku, dopo che ieri aveva avuto il miglior tempo delle prove libere. Charles Leclerc ha strappato il sesto tempo negli ultimi secondi della sessione, chiusa con la Red Bull di Verstappen davanti alle McLaren di Norris e Piastri.