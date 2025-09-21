Azerbaijan, Piastri a muro ma Norris ne approfitta a metà

Partito dalla pole, Max Verstappen ha conquistato la vittoria nel Gran Premio dell'Azerbaijan, dopo che il leader del campionato Oscar Piastri è uscito di pista al primo giro del tortuoso circuito cittadino. Lando Norris, compagno di squadra di Piastri in McLaren e suo più diretto rivale per il titolo piloti, non è però riuscito a capitalizzare appieno l'occasione, chiudendo solo settimo e riducendo il distacco dalla vetta della classifica di sei punti, portandolo a -25.