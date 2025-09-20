Azerbaijan, Verstappen in pole position

Max Verstappen ha ottenuto la pole position del GP dell'Azerbaijan, che si corre domani sul circuito di Baku. Al fianco della sua Red Bull, in prima fila, partirà la Williams di Carlos Sainz. Per l'olandese della Red Bull é la 46ma pole in carriera (la sesta quest'anno). In seconda fila ci sono Liam Lawson (Racing Bulls) e Kimi Antonelli (Mercedes). Settimo tempo per la McLaren di Lando Norris, che ha approfittato solo in parte dell'incidente in cui é incappato il compagno di team Oscar Piastri, nono sulla griglia. Sabato da dimenticare per le Ferrari: Leclerc - anche lui a muro in Q3 - partirà 10mo, Hamilton 12mo.