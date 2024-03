Azzurre: al via le qualificazioni Euro 2025, il 5/4 c'è l'Olanda

Subito il test più impegnativo con i Paesi Bassi e a seguire la doppia trasferta in terra scandinava, prima in Finlandia e poi in Norvegia. Dopo il sorteggio effettuato a Nyon, la Uefa ha ufficializzato il calendario delle qualificazioni a Euro 2025 femminile. Le Azzurre, inserite nel Gruppo 1 della Lega A, inizieranno il loro cammino venerdì 5 aprile ospitando la nazionale Oranje, reduce dalle Finals di Nations League; mentre martedì 9 aprile faranno visita alla Finlandia. Nella finestra di fine maggio e inizio giugno il doppio confronto con la Norvegia, il 16 luglio l'ultima del girone con la Finlandia, quattro giorni dopo la gara in casa dei Paesi Bassi. Per ottenere il pass diretto per l'Europeo ed evitare le insidie dello spareggio, l'Italia dovrà centrare almeno il secondo posto. Anche se l'urna ha evitato l'incrocio con Spagna, Francia e Germania (le selezioni con il ranking più alto), la squadra di Andrea Soncin è attesa da una missione complicata, ma il gruppo vuole continuare a crescere e a stupire. Le nazionali sono state quindi divise in tre leghe - Lega A e B a 16 squadre, Lega C a 19 squadre - in base al piazzamento conseguito nella prima edizione della competizione Uefa.