Azzurri: Gattuso, "Israele può metterci in difficoltà"

A Gennaro Gattuso "spiace aver beccato" Israele nel girone di qualificazione al Mondiale 2026, "perché sono una squadra che gioca bene e che ci può mettere in difficoltà". Il ct azzurro ha iniziato così, parlando a Sly Sport, la disamina sulla partita che attende l'Italia domani sera a Debrecen, in Ungheria, campo casalingo di Israele. "Il resto lo sappiamo tutti: fa male vedere quello che sta succedendo, persone e bambini che perdono la vita, più di questo non voglio dire. Siamo qui per fare la partita e rispettare il nostro lavoro. C'è tanto rispetto e c'è tanto dolore" ha aggiunto Gattuso, accennando alla guerra in corso in Medioriente.