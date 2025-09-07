Azzurri: Gattuso "ripartiamo dalle nostre certezze"
Il ct: "Israele ha qualità, ti può far male in transizione"
Contro Israele, Gennaro Gattuso si spetta una partita diversa da quella con l'Estonia, domani sera, nelle qualificazioni al Mondiale 2026. "Sono due squadre diverse - ha detto il ct azzurro a Sky Sport - L'Estonia è molto fisica, loro sono di qualità, di transizione. C'è un dato: nelle ultime sette hanno fatto sei vittorie e un ko, e con la Norvegia non meritavano di perdere. Hanno questa dote, ti possono far male in transizione. Non sarà facile e serve portare rispetto", ha aggiunto.
Quanto alla possibilità di apportare cambiamenti rispetto alla formazione che ha battuto 5-0 l'Estonia, Gattuso non si é sbilanciato: "Vedremo domani, ripartendo dalle nostre certezze, dall'intensità, dal voler fare la partita, dal giocare nella loro metà campo, ma facciamo attenzione in transizione. La chiave sarà questa".
