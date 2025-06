Azzurri: Locatelli lascia Coverciano, trauma alla caviglia

La Nazionale perde un altro pezzo: Manuel Locatelli lascerà entro stasera Coverciano per un trauma alla caviglia destra riportato durante l'allenamento di ieri con gli azzurri. Il centrocampista della Juventus che stamani ha effettuato una risonanza magnetica non potrà essere disponibile per le gare di qualificazioni mondiali con Norvegia e Moldova.