Azzurri: oltre 6,5 milioni in tv per Estonia-Italia, share 36.5%

Oltre 6,5 milioni di telespettatori hanno seguito la partita della nazionale italiana contro l'Estonia a Tallin. Il match, terminato con il successo per 3-1 degli azzurri e trasmesso in diretta su Rai 1, è stato seguito per l'esattezza da 6.588.000 spettatori, facendo registrare il 36.5% di share e risultando il programma più visto della prima serata di ieri.

La prima rete Rai trasmetterà martedì 14 ottobre alle 20.45 anche Italia-Israele, prossimo incontro della Nazionale nel cammino di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026.