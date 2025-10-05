Azzurri: Politano infortunato, il ct Gattuso convoca Spinazzola

Niente nazionale per Matteo Politano. La Figc ha reso noto che, a causa dell'indisponibilità per infortunio del giocatore, uscito nel corso della partita di campionato tra Napoli e Genoa, il ct della nazionale, Gennaro Gattuso, ha convocato un altro calciatore del Napoli, Leonardo Spinazzola. L'Italia giocherà due partite di qualificazione al Mondiale 2026 contro Estonia e Israele.