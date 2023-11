Azzurri verso tridente Berardi-Scamacca-Chiesa contro Macedonia

Berardi a destra, Scamacca al centro, Chiesa a sinistra: potrebbe essere il tridente con cui l'Italia sfiderà venerdì a Roma la Macedonia del Nord per avvicinare la qualificazione a Euro2024. Il secondo giorno a Coverciano ha visto gli azzurri divisi in due gruppi e sostenere una doppia seduta. Stamani sono scesi in campo quelli che hanno avuto più minutaggio domenica con i loro club (fra i quali Acerbi, Barella, Bonaventura, Raspadori); nel pomeriggio si sono allenati gli altri quali Scamacca, Chiesa, Berardi, El Shaarawy a cui si sono aggregati Lazzari e Biraghi, convocati in extremis. Sollievo per il ct: sembrano recuperati Cambiaso e Cristante dai rispettivi problemi fisici, mentre Kean ha svolto lavoro a parte. Domani il programma prevede un'intera giornata di lavoro a porte chiuse e Spalletti ne approfitterà per intensificare le esercitazioni tecnico/tattiche e cominciare a a definire le scelte di formazione, che potrebbero prevedere Donnarumma tra i pali, Darmian, Acerbi, Bastoni e Dimarco in difesa, Barella, Jorginho (confermato in regia) e Bonaventura a centrocampo, Berardi, Scamacca e Chiesa in avanti.