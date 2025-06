Badio saluta Sinner 'grazie per le sfide condivise'

"Grazie per il tempo e le sfide che abbiamo condiviso. Grazie Jannik". E' il messaggio sui social con cui l'ormai ex fisioterapista di Jannik Sinner, Ulises Badio, saluta il numero uno del tennis mondiale. Badio, che era entrato nello staff lo scorso settembre, dopo meno di un anno è stato mandato via e con lui anche il preparatore Marco Panichi.