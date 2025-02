Bagnaia e Marquez: bilancio positivo dei test Ducati a Sepang

"Tre giorni positivi, abbiamo avuto modo e tempo di provare tutto quello che volevamo e di sistemare alcuni aspetti. Penso che insieme a Marc (Marquez) abbiamo fatto un ottimo lavoro, abbiamo provato cose diverse ma, in generale, abbiamo sempre dato feedback molto simili". Francesco Bagnaia stila un primo bilancio dei test svolti dal team ufficiale Ducati a Sepang. "Sono contento che potremo farne altri a Buriram tra qualche giorno perché qui in Malesia ci sono condizioni particolari, con molto grip - aggiunge il vice campione del mondo -, mentre in Thailandia sarà differente. Il nostro pacchetto di base 2024 era già molto buono, quindi le scelte dovranno essere ponderate. Mi sarebbe piaciuto lavorare di più sul time attack, ma la priorità in questi giorni era di individuare quale direzione prendere per il futuro".

"Direi che il bilancio è buono. Ho provato e riprovato il pacchetto 2025. Abbiamo testato cose interessanti, dobbiamo analizzare tutti i dati delle due moto e capire quale può essere la direzione migliore da seguire per i prossimi test in Thailandia". E' positivo anche il giudizio di Marc Marquez. "Pecco ed io siamo praticamente d'accordo sul 90% delle scelte tecniche, abbiamo avuto lo stesso feeling su motore e aerodinamica - conferma lo spagnolo - Partiamo da una base molto buona, la GP24 ha vinto tante gare l'anno scorso, non è facile fare un ulteriore passo in avanti, bisogna curare ogni dettaglio".