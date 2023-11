Bagnaia, giornata difficile a Valencia per la MotoGP

Non è stata una giornata facile, ero in difficoltà. Studieremo i dati raccolti oggi per migliorare sabato. Jorge (Martin) avrebbe dovuto concentrarsi sul proprio lavoro e cercare di migliorare perché sa che deve vincere entrambe le gare. Questa è stata la reazione di Francesco Bagnaia alla pressione che il contendente al titolo della MotoGP gli ha messo nel finale della seconda sessione di libere in vista del GP di Valencia. Il leader del mondiale ha chiuso 15/o, mentre lo spagnolo ha ottenuto il secondo tempo.