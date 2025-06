Bagnaia: "Se non vado bene al Mugello allora problema é vero"

"Spero di entrare in pista domani e non aver nessun feeling negativo di quest'anno, ma trovarmi bene da subito. Sono sicuro che ci sarà del lavoro da fare, perché abbiamo delle difficoltà e questa é una pista dove la confidenza con l'anteriore é fondamentale". E' l'auspicio che Francesco Bagnaia ha affidato al microfono di Sky Sport, guardando al GP d'Italia ospitato nel fine settimana dal Mugello. "Spero di non avere problemi come quelli delle ultime gare - ha ribadito il pilota della Ducati ufficiale - e cercherò di dare battaglia a Mark (Marquez, ndr) che comunque resta il favorito perché dall'inizio dell'anno sta facendo la differenza su tutti". "Un dato chiaro é che se anche qui non dovessi performare come mi aspetto potrebbe essere un problema vero - ha concluso Bagnaia - perché questa é una pista che mi é sempre venuta estremamente facile, anche i situazioni ben più complicate".