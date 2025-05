Barca confiscata alla mafia intitolata a Giorgio Boris Giuliano a Castellammare del Golfo

Oltre duecento studenti saranno i protagonisti dell'intitolazione a Giorgio Boris Giuliano di "Ad Astra", barca a vela di 12 metri Oceanis 390 confiscata alla criminalità organizzata per traffico di migranti e affidata dallo Stato alla Lega Navale Italiana Sezione di Castellammare del Golfo. Giovedì 22 maggio, nel nuovo piazzale del porto di Castellammare del Golfo, la Lega Navale locale intitolerà l'imbarcazione alla memoria del vicequestore della polizia di Stato Giorgio Boris Giuliano, già capo della squadra mobile palermitana, ucciso dalla mafia a Palermo il 21 luglio 1979. Per l'importante valore sociale e culturale dell'iniziativa, che rientra nella campagna nazionale della Lega Navale Italiana "Mare di Legalità", l'evento gode del patrocinio dell'Assemblea regionale siciliana, del Comune di Castellammare del Golfo e di Rai Sicilia. All'intitolazione dell'imbarcazione a Giorgio Boris Giuliano, saranno presenti circa 200 studenti degli istituti comprensivi "Pascoli-Pirandello" e "Giuseppe Pitrè" di Castellammare del Golfo, "Bagolino" e "Montessori-Mirabella" di Alcamo e gli alunni dell'indirizzo Trasporti e logistica (ex Nautico) dell'istituto comprensivo "Piersanti Mattarella" di Castellammare del Golfo che, dopo l'inaugurazione, veleggeranno alla volta di Palermo per partecipare alla regata della legalità nella ricorrenza della strage di Capaci. "La campagna 'Mare di Legalità' - dichiara il presidente nazionale della Lega Navale Italiana Donato Marzano - nasce con lo scopo di mettere al servizio di progetti di pubblico interesse legati al mare delle barche utilizzate in passato dalla criminalità organizzata nel traffico di migranti, di droga e di armi. Le abbiamo riportate sulla 'rotta della legalità' grazie al lavoro volontario dei soci della LNI, con nostri fondi e le abbiamo intitolate ad alcuni servitori dello Stato, come Giorgio Boris Giuliano, assassinati dalle mafie e dal terrorismo".