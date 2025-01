Barcellona: Dani Olmo e Pau Victor fuori rosa, respinta richiesta di tesseramento

La federcalcio spagnola (Rfef) e La Liga, con un comunicato congiunto, hanno annunciato di aver definitivamente respinto la richiesta di poter tesserare per il resto della stagione gli acquisti estivi Dani Olmo e Pau Victor, provenienti rispettivamente dal Lipsia e dal Girona. Finora i due avevano potuto giocare grazie a un escamotage reso possibile anche dal lungo infortunio dell'altro giocatore 'blaugrana' Christensen, ma ora il rientro di quest'ultimo non rende più possibile la presenza in rosa di Olmo e Pau Victor, per motivi legati alla sostenibilità finanziaria e al tetto salariale.

Quindi né il ricorso legale né la vendita dei palchi Vip del nuovo Camp Nou a fondi d'investimento del Medio Oriente, e tanto meno la richiesta alla Rfef di concedere nuove 'licenze' ai due calciatori, hanno avuto effetto. Così, mentre il presidente del Barça Joan Laporta annuncia il ricorso ai tribunali ordinari, Dani Olmo e Pau Victor non possono essere tesserati e quindi non fanno più far parte della rosa 'blaugrana', e sono quindi acquistabili a parametro zero mentre il Barcellona dovrà comunque corrispondere al Lipsia la cifra pattuita al momento del trasferimento di Dani Olmo.