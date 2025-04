Barcellona e Inter pareggiano 3-3 nella semifinale di Champions League

Barcellona e Inter pareggiano 3-3 nell'andata della semifinale di Champions League. I nerazzurri partono a razzo, andando in vantaggio dopo 30 secondi con Thuram, che di tacco gira in porta un traversone basso di Dumfries. L'olandese raddoppia al 21', con un'acrobazia in area sugli sviluppi di un corner. Il Barca non si scompone troppo e si affida a Yamal, che salta mezza difesa interista e batte Sommer al 24', colpendo poco dopo una traversa al termine di un'azione altrettanto spettacolare. Prima dell'intervallo arriva il 2-2, segnato da Ferran Torres su assist di testa di Rapinha. A inizio ripresa, Dumfries svetta su calcio d'angolo e riporta i suoi in vantaggio che però dura poco per una botta da fuori di Rapinha che colpisce la traversa e poi la schiena di Sommer per il 3-3. Tutto aperto per la gara di ritorno il 6 maggio a San Siro.