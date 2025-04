Barcellona-Inter: Hansi Flick prepara la semifinale di Champions League

"Noi pensiamo solo alla prima partita, è il primo step. L'Inter è una squadra forte, penso abbia la miglior difesa d'Europa ma credo abbia anche uno dei migliori centrocampi. Sarà una partita complicata, e dovremo essere pronti". Lo ha detto il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d'andata di Champions League contro l'Inter.

"I giocatori stanno bene, sappiamo di avere l'opportunità di andare in finale di Champions League, la più importante di tutte. Per tutti è un sogno essere qui, dobbiamo rimanere concentrati - ha proseguito -. L'Inter ha giocato di sabato e ha avuto qualche ora in meno rispetto a noi, ma è una semifinale di Champions League e tutti vogliono dare il 100%. Abbiamo parlato del loro stile di gioco, occupano il centrocampo con cinque giocatori e dobbiamo gestire questa situazione in qualche modo. Per noi è molto importante tenere il possesso della palla e prendere le decisioni giuste in difesa. Dobbiamo coprire gli spazi, è una cosa fondamentale".